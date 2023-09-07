إطلاق مسابقة لتسويق العلامات التجارية لطلبة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة مسابقة «مدى» بالتعاون مع مجموعة محمد هلال، بهدف تحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلبة في إمارة الشارقة في مجال التسويق للعلامات التجارية، وذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الجامعة بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، ومحمد هلال، المدير التنفيذي لمجموعة محمد هلال، والأستاذ الدكتور ألحان أوزترك، عميد كلية إدارة الأعمال، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.

ورحب الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، خلال المؤتمر الصحافي، بالحضور وأثنى على التعاون القائم مع مجموعة محمد هلال، وأكد أهمية التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع المختلفة بهدف خدمة وتنمية المجتمع بجانب تدريب الطلبة واطلاعهم على الفرص والتحديات التي سوف تواجههم بعد التخرج، كما أثنى على فكرة المسابقة والتي سوف تحفز التفكير الإبداعي للطلبة وإعطائهم فرصة لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع.

من جانبه قدم محمد هلال الشكر لجامعة الشارقة على استضافة المسابقة، وأضاف أن مجموعة محمد هلال تؤمن بقوة العقول الشابة وقدرتها على تقديم وجهات نظر جديدة وأفكار رائدة ومبتكرة في مجال التسويق للعلامات التجارية.

ومن خلال الشراكة مع جامعة الشارقة، نهدف إلى إطلاق العنان لمواهب وقدرات الطلبة، ثم تحدث عن أهمية التسويق في الوقت المعاصر وضرورة تزويد الطلبة بمهارات التسويق الحديثة، كما أكد ضرورة ربط الحياة الأكاديمية للطالب بالحياة العملية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح الأستاذ الدكتور ألحان أوزترك، أهمية تزويد الطلبة بأحدث المهارات المطبقة في استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية، ثم شرحت الدكتورة نرجس الحاج سالم، أستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال مراحل المسابقة ومعايير الاختيار والجدول الزمني للمسابقة. ثم تحدثت عن أهداف المسابقة والتي تتمحور حول تسويق العلامات التجارية، وستقدم المسابقة جوائز بمجموع (200 ألف درهم إماراتي) للفائزين بجانب التنفيذ الفعلي للمشاريع التسويقية الفائزة.

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