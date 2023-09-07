«الصحة» تدعو المؤسسات الصيدلانية لتجديد الترخيص إلكترونياً

المصدر: دبي ـ البيان

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دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين من أصحاب المؤسسات الطبية والصيدلانية للاستفادة من خدمة تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة إلكترونياً لفئات (صيدلي مسؤول، صيدلي ثانٍ، مساعد صيدلي)، وذلك ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وإسعاد المتعاملين.

إجراءات الخدمة

يمكن التقدم للخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو تطبيقها الذكي، وإنشاء حساب والحصول على اسم مستخدم ورقم سري، ومن ثم تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة، حيث تدقق الوزارة على المعاملة ومدى استيفائها الشروط، وصولاً إلى الموافقة على الطلب وصدور الترخيص إلكترونياً.

وبحسب شروط التقدم للخدمة، التي يستغرق إنجازها ثلاثة أيام عمل، فإنه في حال كان عمر صاحب الطلب 60 سنة أو أكثر، فيتطلب منه تقديم شهادة لياقة طبية من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

توفير الوقت والجهد

وقالت الدكتورة حصة مبارك مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تأتي خدمة تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة إلكترونياً، ضمن الجهود المستمرة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الارتقاء بالخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المتعاملين، إذ تكمن أهمية الخدمة في توفير الوقت والجهد المطلوبين لتجديد الترخيص، حيث لم يعد مطلوباً القيام بزيارات شخصية إلى مكاتب الوزارة أو تقديم الأوراق الثابتة بشكل يدوي، بل يمكن للمتعاملين تقديم طلبات التجديد بسهولة ويسر من أي مكان وفي أي وقت يناسبهم، ما يسهم في كفاءة وفعالية عمل الصيادلة ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة».

وأضافت: «من خلال تبني التقنية الإلكترونية في عملية تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، تعزز الوزارة جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ما يجسد استراتيجية الوزارة في توفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية وتحقيق سعادة المتعاملين».

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