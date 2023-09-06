"طرق دبي" تتفقّد الاشتراطات والمعايير الخاصة بحافلات المدارس

المصدر: البيان

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تفقّد مسؤولون من مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات عدداً من المدارس في دبي مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، وتخلّلت الزيارات الميدانية عمليات تفتيش على الحافلات المدرسية التابعة للمدارس المذكورة، وذلك بهدف الوقوف على التزام إدارات المدارس باشتراطات السلامة والأمان الواجب اتباعها لنقل الطلبة من مختلف الفئات العمرية من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس.

وتأتي هذه الزيارات، التي تتزامن مع انطلاق كل عام دراسي جديد، في إطار الحرص الدائم للهيئة على التأكّد من التطبيق الأمثل لإدارات المدارس في الإمارة لمعايير وممارسات قطاع النقل المدرسي، والوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات المعمول بها في هذا النشاط الحيوي المهم من قطاع النقل العام.

وتـُنظم الزيارات إلى المدارس بناء على تحليل البيانات الخاصة بالمدارس التي كانت الأقل تطبيقاً للاشتراطات والمعايير المطلوبة خلال العام الدراسي الماضي (2021 – 2022)، وذلك من خلال الاستعانة بنظام التفتيش الذكي. ويجري خلال الزيارات التدقيق على الحافلات المدرسية من حيث: (مواصفات الأمن والسلامة الخاصة بالحافلات، وتصاريح السائقين والمشرفات، والتزامهم بالمهام الموكلةِ إليهم، والالتزام بنظافة الحافلات المدرسية).

ومع بدء العام الدراسي الجديد (2023 – 2024)، تبدأُ إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، تنفيذ العمليات التفتيشية المطلوبة وهي جزء من الحملات المستمرة على هذا القطاع المهم من أنشطة النقل العام، الذي يتعامل مع فئات عمرية مختلفة من الطلبة الذين تحرص الهيئة دائماً على تنقّلهم بشكل آمن وسهل.

وتأتي عمليات التفتيش على الحافلات المدرسية، في إطار خطط استراتيجية موضوعة مسبقاً، لرصد آلية عمل هذه الحافلات في إمارة دبي، ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين المُنَظِّمَة لعمل هذه الحافلات، حيث تحتوي هذه الحملات التفتيشية على عدد من العمليات التفتيشية الشاملة، كما وضعت الهيئة كذلك اشتراطات ومعايير سلامة لتشغيل الحافلات المدرسية ومنها ألا تزيد سرعة الحافلة القصوى على 80 كم في الساعة، وأن يوضع جهاز للتحكم بالسرعة، مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد وضعت معاييرَ وشروطاً وضوابطَ على المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال النقل المدرسي، منها نظام رقم (2) لعام 2008 الخاص بتنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي، وكذلك اللائحة التنفيذية للنظام والدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة، الذي يتضمن المواصفات الخاصة بالحافلة المدرسية، من حيث الشكل ومعايير الأمن والسلامة الواجب توفرها في الحافلة، والمسؤوليات المتعلقة بكل من إدارات المدارس، والمؤسسات والمشرفين والشركات المشغلة للحافلات المدرسية، وسائقي الحافلات والطلبة وأولياء أمورهم.

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