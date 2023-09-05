صقر القاسمي: نبارك للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات نجاح مهمة سلطان النيادي

المصدر: الشارقة - وام

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رفع الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، وشعب الإمارات أجمع بنجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وهبوطه سالماً إلى الأرض بعد مهمة فضائية هي الأطول لرائد فضائي عربي.

وقال: «باسم جمعية الشارقة الخيرية أؤكد اعتزازنا بهذا الإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى المكتسبات والنجاحات التي حققتها الدولة في ظل وكنف قيادتنا الرشيدة»، معرباً عن بالغ سعادته وفخره بهذا الإنجاز الذي اختصر مسافة سنوات وعقود طويلة، موضحاً أنه في سنوات معدودة لا تتجاوز نصف قرن حققت الإمارات إنجازات قياسية بسواعد أبنائها قلما تحققت في سائر دول العالم.

وقال: إن قيادتنا الحكيمة ذللت لنا كل الصعاب وما زلنا نطمح في تحقيق المزيد من الإنجازات لدولتنا، ولا شك أنه بسواعد أبناء وفتيات الإمارات وبدعم من القيادة الرشيدة نحن ماضون في طريقنا لمزيد من النجاحات لتبقى الإمارات في صدارة الدول العظمى ويواصل التاريخ تدوين إنجازات بلدنا التي أضحت حديث العالم أجمع.

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