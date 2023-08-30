محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تسجل رقماً قياسياً بـ 1.2 تريليون درهم خلال 6 أشهر

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، أن العام 2023 أفضل عام إقتصادي في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وبين أن الدولة ستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه. وكشف سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس» عن إنجاز جديد لدولة الإمارات ، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و 239 مليار درهم خلال 6 أشهر فقط العام الحالي.

حيث دون سموه: «في إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و 239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي .. ‏وواصلت صادراتنا غير النفطية أيضاً نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط .. وارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22٪ هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87٪ خلال عام واحد فقط مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة حفظه الله . ‏ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام بإذن الله .. وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليون درهم في 2031 . ‏وكما قلنا سابقاً سيكون العام 2023 أفضل عام إقتصادي في تاريخ دولتنا .. وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه .. والقادم أفضل». وأعظم بإذن الله.

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