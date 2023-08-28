علي الشامسي: المرأة الإماراتية شريك في تشييد صرح الحضارة وبناء الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن احتفاء دولة الإمارات بعطاء المرأة الإماراتية، بتخصيص يوم وطني لتسليط الضوء على إنجازاتها وإبراز صور عطائها، يعكس حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة الإماراتية وتوفير البيئة المحفزة لها لأداء دورها في مسيرة التنمية والبناء.

وأضاف معاليه- في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية -: «تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالمرأة الإماراتية كشريك في تشييد صرح الإمارات الحضاري وبناء الوطن، بعد أن تمكنت، بدعم القيادة الحكيمة، من ممارسة حقها في العمل في كافة المجالات، وأسهمت ابتكاراتها وإنجازاتها في إثراء الحياة وتحسين جودة المعيشة ونشر العلم والقضاء على الأمية».

دور

وأوضح معاليه أن المرأة الإماراتية محظوظة بقيادتها الرشيدة التي أدركت مبكراً أهمية دورها في مسيرة التقدم والازدهار، لذا وفرت لها كل سبل التمكين وهيأت لها بيئة العمل المحفزة على الإبداع والابتكار، وشرعت لها القوانين التي حمتها من التمييز، فكانت المرأة الإماراتية على قدر المسؤولية وتمكنت من مواجهة هذا التحدي بدعم من قيادتنا الحكيمة، وتبوأت أعلى المناصب.

وتقدم معاليه بخالص الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على دعمهم اللامحدود للمرأة الإماراتية وتمكينها من إنجاز دورها الوطني على الوجه الأكمل، حتى أصبحت نموذجاً للمرأة العصرية المعطاءة في المنطقة العربية والعالم.

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