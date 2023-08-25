نصائح لأولياء الأمور للحفاظ على صحة الطلبة

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدم مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة لدائرة الصحة ـ أبوظبي، عدداً من النصائح والإرشادات لأولياء الأمور، وذلك مع قرب عودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية، بما يضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأشار المركز إلى ضرورة البدء بالعودة التدريجية إلى عادات نوم منتظمة وفق مواعيد الدراسة، بما يضمن حصول الأبناء على قسط كافٍ من النوم لا يقل عن 8 ساعات، ليتمكنوا من الاستعداد ليوم دراسي حافل بالنشاط والحيوية، إضافة إلى أهمية الاستعداد النفسي لتجربة دراسية إيجابية، وضرورة تهيئة الطالب للعام الدراسي الجديد والتحدث معه عن مخاوفه وسبل طلب المساعدة. وأكد المركز ضرورة إعداد وجبات صحية وغنية بالفيتامينات التي تمد الطالب بالطاقة خلال يومه الدراسي، مشيراً إلى أهمية وجبة الإفطار بشكل خاص، والتي يفضل أن تحتوي على الفواكه والخضراوات والأغذية الغنية بالألياف، إلى جانب تحفيز وتذكير الطلبة بضرورة شرب كميات كافية من الماء للحد من خطر الإصابة بالجفاف.

وتجنباً لاحتمالية الإصابة بآلام الظهر، أوضح المركز ضرورة اختيار حقيبة ظهر مناسبة لعمر الطالب وطوله، ويذكر المركز أولياء الأمور بضرورة السلامة على الطرقات والانتباه إلى حركة المشاة ومناطق عبور الطلبة وخلال الصعود والنزول من الحافلات المدرسية، إضافة إلى ضرورة استخدام مقاعد الأطفال وأحزمة الأمان في المركبات. وأهابت بأولياء الأمور ضرورة التأكد من أن ممرضة المدرسة على علم بأي مرض مزمن أو حساسية لدى الطالب، بما يضمن سلامته خلال وجوده في المدرسة.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: «تمثل الصحة المدرسية أولوية مهمة لدى المركز، حيث نواصل حرصنا على صحة وسلامة أبنائنا، لا سيما في ظل العودة إلى المدارس؛ لذا نود تذكير أولياء الأمور بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة ليتمتع الأبناء بالصحة والسلامة والعودة إلى مقاعد الدراسة بنشاط وحيوية، بما ينعكس على تحصيلهم العلمي».

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