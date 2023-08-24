«الموارد البشرية والتوطين» توقع اتفاقية تعاون مع «بيت دوت كوم»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم مع شركة «بيت دوت كوم - Bayt.com»، المالكة لإحدى المنصات الرائدة في المنطقة بمجال التوظيف وإدارة الموارد البشرية، وذلك بهدف دعم استبقاء الكفاءات المهنية العالمية في سوق العمل الإماراتي والمحافظة على الكوادر المؤهلة.

ووقع خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية والتوطين، وربيع عطايا، المدير التنفيذي لـ«بيت دوت كوم»، على مذكرة التفاهم، ضمن رؤية مشتركة بين الجهتين تتمحور حول أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الموارد والخبرات المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تطوير حلول جديدة ومبتكرة لتعزيز موارد سوق العمل.

وقال خليل الخوري: «تنسجم الاتفاقية مع توجهات الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص، لتحسين كفاءة وفاعلية خدماتها المقدمة لأصحاب العمل في السوق المحلي وتمكينهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة أعمالهم ومشاريعهم».

ومن جانبه، أكد ربيع عطايا، أهمية العمل المشترك لتعزيز الريادة الاقتصادية للدولة في جميع المجالات، وبما ينعكس بدوره على تحقيق أفضل معدلات النمو للشركات والأعمال، مشيراً إلى أن منصة «بيت دوت كوم» ستقدم خبراتها، وإمكاناتها وأدواتها لدعم الشركات والموظفين؛ باعتبارها أحد المصادر الموثوقة للتوظيف والتواصل المهني".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز