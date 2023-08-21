«سعود التعليمية» تطلق معرضاً خيرياً

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، معرضها الخيري الحادي عشر بعنوان «جود بالموجود» ضمن سلسلة المعارض الخيرية المتنوعة التي تطلقها المؤسسة كل عام قبل بداية العام الدراسي الجديد، بهدف توفير احتياجات طلاب المراحل التعليمية ومساندة الأسر المتعففة، والتي أدخلت الفرحة والسرور نفوس الطلاب وعائلاتهم.

وأكدت سمية حارب السويدي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، في افتتاح المعرض الخيري «جود بالموجود» الذي انطلقت فعالياته أمس 21 أغسطس، أن الفعالية تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تحرص المؤسسة على إطلاقها بصفة دورية مع بداية العام الدراسي من كل عام، بهدف دعم الأسر المتعففة وطلبة المدارس التعليمية في 4 مدارس خيريه تديرها المؤسسة، إضافة للأسر ذات الدخل المحدود والأيتام على مستوى الإمارة.

وأكدت أن المعرض يقدم أكثر من 10228 قطعة من الحقائب المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي بهدف تخفيف العبء على أولياء الأمور، مشيرة إلى أن المنتجات المعروضة قابلة للزيادة في الأيام المقبلة في ظل الدعم المتواصل من أصحاب الأيادي البيضاء ورجال الأعمال، كما توفر المؤسسة مركبات مخصصة لجمع أشكال التبرعات التي تدعم جهود المؤسسة في إسعاد طلاب العلم وتخفيف العبء على أسرهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز