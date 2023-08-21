مستشفى صقر يطلق المرحلة الأولى من حملة الفحص المبكر لسرطان الثدي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مستشفى صقر برأس الخيمة، إحدى منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أعمال المرحلة الأولى من حملة الفحص المبكر لسرطان الثدي مطلع الشهر الجاري للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت شعار «منك المبادرة ومنا الأمل»، بهدف إجراء الفحوصات المجانية للنساء من 40 عاماً فأكثر، وذلك بالتعاون مع جميعة أصدقاء مرضى السرطان، التي توفر العيادة المتنقلة المجهزة بالماموغرام والموجات فوق الصوتية.

ويهدف مستشفى صقر من خلال الحملة التي تبدأ نشاطها من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 4 مساءً وتستمر طيلة العام الجاري في عدد من المواقع المختلفة في الإمارة، إلى تحقيق الاستدامة والاستباقية والاستمرارية، عبر دعوة النساء من الفئة العمرية المستهدفة إلى المبادرة لإجراء الفحوصات، والتعرف إلى أبرز المؤشرات والأعراض التي تستدعي إجراء فحوصات سريرية، حيث تتضمن الحملة الفحوصات السريرية، وفحص الأشعة السينية للثدي «الماموغرام» وفحص الموجات فوق الصوتية إذا دعت الحاجة، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية.

رسالة

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الحملة تنسجم مع رسالة المؤسسة، وترتكز على رؤى القيادة الرشيدة في الدولة، بضرورة تعزيز جودة الحياة الصحية بما يحقق المؤشرات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ويقود نحو تحقيق المستهدفات الوطنية، ويوفر لجميع أفراد المجتمع الإماراتي الخدمات الوقائية وخدمات الرعاية الصحية المتقدمة.

وأضاف، أن الحملة تأتي في إطار النهج العام الذي تنتهجه المؤسسة بمختلف منشآتها المنضوية تحت مظلتها، إذ تعكس الاهتمام الكبير بصحة المرأة ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض الخطير، الذي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، مشيراً إلى أن التقدم في مجال الطب والتشخيص والعلاج، أثبتت القدرة على تحقيق نسبة نجاح عالية في علاجه إذا تم اكتشافه في مراحله المبكرة، مما يترجم أهمية هذه الحملة، حيث تنطوي على محاور مصاحبة تستهدف توعية النساء بأهمية إجراء الفحوصات الدورية والمنتظمة للكشف المبكر.

توعية

وبدورها أوضحت الدكتورة منى العيان، استشاري جراحة أورام الثدي مدير مستشفى صقر برأس الخيمة، أن تنظيم الحملة يستهدف تعزيز الوعي المتنامي بين فئات المجتمع الإماراتي بشأن الفحوصات المبكرة، والتعريف بأهميتها في الوقاية من مرض سرطان الثدي الذي يعتبر الأكثر انتشاراً بين النساء حول العالم، كما تهدف إلى تعريف النساء بآليات وأساليب الفحوصات الذاتية وأهميتها الوقائية، بما يعكس التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بواجبها الإنساني والمهني تجاه مختلف أفراد المجتمع الإماراتي، ولا سيما النساء اللواتي يعتبرن الأكثر عرضة لسرطان الثدي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز