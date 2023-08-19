شرطة دبي تفكك غموض عشرات القضايا المعقدة بسواعد الشباب

المصدر: البيان

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تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، احتفلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بتنفيذ فعاليات مُختلفة للشباب عرفاً وتقديراً لجهودهم.

حضر الفعالية، سعادة اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالوكالة، والعميد سعيد العيالي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الرقابة، وعدد من الضباط.

وقال اللواء جمال الجلاف إن شرطة دبي حريصة على دعم الشباب وتمكينهم في كافة المجالات الجنائية والمرورية والادارية، حيث استطاع الشباب في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من فك غموض عشرات القضايا المعقدة وضبط مرتكبيها ووضع خطط استراتيجية تُسهم في خفض مؤشرات الجريمة في الامارة والحد منها، مؤكداً أن الإدارة وضعت خطط تمكين ودعم للفئة الشبابية وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف الجوانب الأمنية والشرطية.

وأضاف أن الاستثمار في طاقات الشباب وإمكانياتهم بوصفهم أداة التغيير والتطوير الأساسية القادرة للعبور بالمجتمع نحو المستقبل الأفضل، متوجهاً بالشكر الجزيل للشباب، ومؤكداً ضرورة الاستمرار وبذل المزيد من الجهد والعطاء لنشر الأمن والأمان، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وفي الختام، كرم سعادة اللواء الجلاف الشباب المتميزين في الإدارة والذين أسهموا في تعزيز المنظومة الأمنية في الإمارة وحققوا إنجازات على مختلف الاصعدة.

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