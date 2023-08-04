أرباح «كريدي أجريكول» الفرنسي تقفز 25% في الربع الثاني

المصدر: باريس - (د ب أ)

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أعلن بنك كريدي أجريكول زيادة صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% إلى 2.04 مليار يورو، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحاً بقيمة 1.43 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، يعتزم المساهمون الإقليميون في بنك كريدي أجريكول الفرنسي شراء كمية جديدة من أسهم البنك بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار)، في الوقت الذي حقق فيه البنك زيادة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي.

وقال المساهمون الإقليميون في البنك إنهم يعتزمون زيادة حصتهم في كريدي أجريكول إلى حوالي 65%، مع السعي لإتمام الخطوة بنهاية النصف الأول من العام المقبل، بحسب شركة ساس رو لا بويت أحد المساهمين في البنك.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه العملية تشبه عملية شراء أسهم في البنك بقيمة مليار يورو في نوفمبر الماضي.

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