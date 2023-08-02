«دورية السعادة» تعزز الوعي بسلامة الإطارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت دورية السعادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي التوعية للسائقين، من خلال جولات في عدد من الطرقات بمدينة العين حول أهمية فحص إطارات المركبة، وذلك ضمن حملة «صيف بأمان»، وحملة وزارة الداخلية للتوعية المرورية الصيفية تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك»، وبالتعاون مع الفهيم للسيارات والشرقية للسيارات، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

وأوضح المقدم سيف محمد نعيف العامري نائب مدير إدارة مرور العين في مديرية المرور والدوريات أن الحملة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتعريف السائقين بالاحتياطات الضرورية الواجب اتخاذها في الصيف، ومن ذلك فحص الإطارات وصيانة المركبات، والالتزام بالقيادة الآمنة، وفي إطار مبادرات تعزيز وتحسين مؤشرات السلامة المرورية في الإمارة، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة.

وحذر السائقين من خطورة الحوادث المرورية الناتجة عن انفجار الإطارات، والتي تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة، موضحاً أنه من أبرز الأسباب، التي تؤدى إلى انفجارها: قلة أو زيادة ضغط هواء الإطار، الحمولة الزائدة، كثرة الاستخدام، من خلال قطع المسافات الطويلة الإطارات المقلدة، وسوء المصنعية ورداءة الإطارات، وسوء التخزين، واستخدام الإطارات المستعملة.

وأكد الرائد ناصر صالح بن بدوة الدرمكي رئيس فريق دورية السعادة بالمديرية الاهتمام المستمر بنشر السعادة والإيجابية، موضحاً أن المبادرة تأتي تعزيزاً لدور شرطة أبوظبي المجتمعي، وحرصاً على سلامة سائقي المركبات ومرافقيهم من مخاطر حوادث انفجار الإطارات، وحثهم على الفحص الدوري للمركبات، وفقاً لإجراءات السلامة المعتمدة، لافتاً إلى اهتمام دورية السعادة المستمر بتنفيذ المبادرات، التي تعزز مفهوم السعادة والإيجابية في المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز