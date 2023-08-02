شرطة دبي تنظم دورات في مخيم مدينة الطفل

المصدر: دبي ـ البيان

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شارك مجلس تمكين أصحاب الهمم ومبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ضمن فعاليات المخيم الصيفي الذي تنظمه مدينة الطفل بدبي.

وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن هذه المشاركات تأتي في إطار جهود المجلس لضمان استمرارية تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتعزيز الوصول إلى مجتمع دامج يفي بالتزاماته اتجاه هذه الشريحة من المجتمع، ويعزز جودة حياتها من أجل مُستقبل مُستدام يلبي طموحات هذه الفئة، وفق محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية حكومة دبي (مجتمعي... مكان للجميع) لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، إضافة إلى تحقيق استراتيجية تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي.

بدورها، أوضحت فاطمة بوحجير، منسق مبادرة الروح الإيجابية، أن المبادرة تعمل جنباً إلى جنب مع مجلس تمكين أصحاب الهمم، لدعم الجهود المشتركة، وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن تعزيز قيم التسامح والتعايش وتقبل الآخر، موجهةً شكرها إلى كافة المعنيين والشركاء المساهمين في إنجاح هذه الجهود.

وتضمنت المشاركات دورات تدريبية في الباراتايكواندو والرماية، وورش عمل في لغة الإشارة استهدف 70 طفلاً من أطفال المخيم الصيفي.

حضر الفعاليات والورش، ملازم محمد الخزرجي، وملازم مريم عبد الله، ومحمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم ومدرب لغة الإشارة، وعبد القدوس إسحاق، مدرب الباراتايكواندو، إضافة إلى مشاركة قسم المسابقات التابع لإدارة تدريب عمليات الشرطة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

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