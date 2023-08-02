شرطة أبوظبي تنظم معرضاً للتوعية بالسلامة المرورية

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي معرضاً لتوعية الجمهور بتدابير السلامة المرورية في مركز «دلما مول» بأبوظبي بالتعاون مع مجموعة الفهيم للسيارات وضمن النسخة الرابعة لحملة «صيّف بأمان»، وحملة وزارة الداخلية الفصلية الثالثة تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك».

وأكد العميد سيف حمد الزعابي نائب مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور باتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامة المركبات، والصيانة الدورية للمركبة والحرص على سلامة الإطارات، وعدم زيادة الحمولة على المركبات لتعزيز السلامة للسائقين ومرافقيهم.

وشارك في المعرض هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومؤسسة مواصلات الإمارات، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ونظمت مديرية المرور والدوريات عروضاً متنوعة في المسرح التثقيفي المروري، وبثت أفلام التوعية في الشاشات الذكية حول مخاطر استخدام الإطارات الرديئة.

تثقيف

وعرضت المديرية الروبوت الذكي حيث قدم نصائح مرورية للجمهور وعزز الوعي بعرض فيديوهات التوعية الرقمية واطلع الزوار على دورية الطفل ودورها في تثقيف النشء مرورياً كما أقيم مرسم للأطفال وتنظيم مسابقات توعوية،واستعرضت مديرية ترخيص السائقين والآليات خدماتها وكيفية الحصول عليها ومواعيد العمل في مراكز ومحطات الفحص الفني 24/7 وخدمات توصيل لوحات المركبات لجميع إمارات الدولة والتسجيل المباشر في وكالات السيارات وأخذ آراء ومقترحات الجمهور في الخدمات وتقديم التوعية للأطفال عبر رخص الأطفال وشملت المشاركة تقديم مسابقات تثقيفية على المسرح وتوزيع كتيبات تثقيفية ومطبوعات توعوية عن الخدمات الإلكترونية في الإدارة.

برنامج

وقدمت مديرية مكافحة المخدرات توعية للجمهور حول برنامج «فرصة أمل» وأهميته في تعزيز الوقاية وتوفير تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على طلب العلاج، ومبادرة «سر بأمان» والتي حققت انعكاساتها الإيجابية في تطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات.

وعرضت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بإدارة المراسم والعلاقات العامة مجموعة من مقطوعاتها التراثية والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الزوار، وقدمت إدارة التفتيش الأمني K9 عروضاً شيقة للكلاب البوليسية.

وشاركت لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي بتعريف الزوار حول مبادرة «بلمسة كلنا نقرأ» مؤكدة أهمية الإثراء المعرفي والثقافي لدى القراء وغرس حب القراءة لدى النشء وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، ونفذت مسابقات تثقيفية لزوار المعرض في «دلما مول» ضمن اهتمامها بتعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع وتنمية مهاراتهم اللغوية وإثراء مخزونهم المعرفي وبناء جيل مثقف قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل، وفق أسس ترتكز على المعرفة والعلم.

وقدمت مؤسسة مواصلات الإمارات التوعية لزوار دلما مول من خلال مسابقات تثقيفية حول أهمية سلامة المركبة وصيانتها دورياً وخصوصاً في فصل الصيف، وعززت مجموعة الفهيم للسيارات التوعية للجمهور حول أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث الإطارات، وتشمل نقص أو زيادة ضغط هواء الإطارات، الحمولة الزائدة، كثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطويلة، وجود تشققات عليها، سوء التخزين، وإعادة تصنيع الإطارات المستعملة.

وأكدت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ضمن مشاركتها في المعرض اهتمامها بتوعية المتقدمين للحصول على رخص القيادة حول أهمية فحص الإطارات وسلامة المركبة بصورة دورية وشاركت إدارة مركز دلما مول، بعدد من الشخصيات الكرتونية في ركن الأطفال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز