ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة خلال أغسطس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستمر تأثر الدولة، خلال شهر أغسطس، بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، حيث يعد أغسطس امتداداً لشهر يوليو من حيث ارتفاع درجة الحرارة.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تتكون ـ خلال الشهرـ السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة، بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق، ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة تتطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر، ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية.

وتلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خصوصاً خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.

كما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً، خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو خصوصاً في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47 % مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح، وفترة المساء بوجه عام.

وتشير الإحصاءات المناخية إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر أغسطس يتراوح ما بين 34 و37 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و 41 و44 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 29 و 31 درجة مئوية.

وقد سجلت أعلى درجة على الدولة خلال هذا الشهر بواقع 51.4 درجة مئوية في مزيرعة عام 2017، فيما سجلت أقل درجة على جبل مبرح في عام 2013، وبلغت 16.1 درجة مئوية.

وبلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى في أغسطس ما بين 63 % إلى 80 %، وبلغ متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 32 %.

ووفقاً للبيانات المناخية تم تسجيل أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب، خلال السنوات الماضية، كان في سنة 2018، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوماً، ويوم واحد ضباب خفيف.

وسُجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر بواقع 100.4 ملم على حميم في عام 2013.

طقس اليوم

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم «الأربعاء» صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، قد تصل سرعتها إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج نهاراً في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز