«كليفلاند أبوظبي» يفوز بجائزة عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصل قسم الطوارئ في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، على جائزة «لانترن» المرموقة من جمعية ممرضي الطوارئ.

وجائزة «لانترن» هي جائزة عالمية تمنحها جمعية ممرضي الطوارئ، التي تضم في عضويتها أكثر من 40 ألف ممرض وممرضة طوارئ من أنحاء العالم لتكريم أقسام الطوارئ التي تقدم أداءً استثنائياً وتوفر أعلى مستويات الرعاية للمرضى.

وتكرّم هذه الجائزة أقسام الطوارئ التي تُبدي أداءً استثنائياً ومبتكراً في القيادة وممارسة الرعاية والتعليم والدعم والبحث، وتمثل اعتماداً مرموقاً مدته ثلاث سنوات.

وتؤكد هذه الجائزة خدمات الرعاية المبتكرة والقائمة على الدلائل المقدمة في قسم الطوارئ ضمن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وتقدم دلالة على التزام المستشفى بأعلى معايير الجودة والسلامة والحفاظ على بيئة عمل صحية.

وقال الدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «نفخر بحصول قسم الطوارئ في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على جائزة «لانترن» المرموقة، في إنجاز يمثل دلالة على تفاني كوادر عملنا بتقديم رعاية استثنائية في قسم الطوارئ، ويرسخ مكانتنا بوصفنا مستشفى عالمي المستوى في دولة الإمارات وضمن منظومة الرعاية الصحية العالمية. كما تؤكد الجائزة التزامنا الدؤوب بتقديم الرعاية وفق أرقى أسس الجودة والسلامة والابتكار المستمر، بأسلوب يكفل تلقي المرضى أفضل خدمات الرعاية في قطاع الرعاية الصحية».

ومع هذا التكريم، بات قسم الطوارئ في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ضمن قائمة تضم 53 فائزاً لهذا العام، وجميعها في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين كان كليفلاند كلينك أبوظبي من أوائل المستشفيات خارج الولايات المتحدة، الذي يحصد هذا التكريم في عام 2020؛ ما يمثل دلالة على التزامه بتقديم رعاية تمريضية استثنائية للمرضى على مستوى العالم.

وفي إطار عملية التقييم لمنح جائزة «لانترن» المرموقة، تمت مراجعة أداء المستشفى ضمن خمسة مجالات رئيسة، هي: ريادة ممارسة التمريض، وريادة العمليات، والتعليم، والدعم، والبحث/الممارسة.

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