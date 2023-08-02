6.9 ملايين درهم مساعدات خيرية للمساكن في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أفادت جمعية الشارقة الخيرية أن المساعدات السكنية التي قدمتها خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت قيمتها المالية 6.9 ملايين درهم، وشملت 766 أسرة متعففة من الأسر التي تمت الموافقة على طلبات المساعدة الخاصة بها، والتي اندرجت تحت 3 بنود مشمولة في مظلة المساعدات السكنية وهي الأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وترميم وصيانة البيوت، والتكفل بسداد المتأخرات الإيجارية والرسوم المتأخرة عن خدمات الكهرباء والمياه.

وقال عبدالله سيف بن هندي المدير التنفيذي بالإنابة لجمعية الشارقة الخيرية، إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برامج المساعدات المقطوعة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة بما يضمن الاستقرار ولم شمل الأسرة وتقوية ترابطها وتعزيز أواصر المجتمع والأسرة.

تخفيف

وأوضح أن المساعدات السكنية التي قدمتها الجمعية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري ساهمت في رفع وتخفيف أعباء المعيشة عن 565 أسرة عجزت عن الإيفاء بالمستحقات الإيجارية التي تراكمت على عاتقهم وصدرت بحقهم أحكام تنفيذية، وبلغت قيمة تلك المتأخرات الإيجارية ومتأخرات خدمات الكهرباء والمياه 4.6 ملايين درهم.

وأشار ابن هندي إلى أن برامج المساعدات السكنية تضمن التكفل بصيانة وترميم منازل وبيوت 47 أسرة من الأسر التي تقطن بيوتاً ومساكن متهالكة بتكلفة 896 ألف درهم، مع تأثيث بيوت المعيشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لما يزيد على 154 أسرة من غير المقتدرين بقيمة مالية بلغت 1.3 مليون درهم.

تواصل

وأكد أن الجمعية تواصل أعمالها الخيرية التي من شأنها إدخال البهجة إلى نفوس المعوزين، وتعكس التلاحم والتكافل الاجتماعي بين المجتمع الإماراتي الذي يتصف بقيم العطاء وحب الخير، وتنظر الجمعية إلى مساعدات فاقدي السكن والمتعسرين في سداد رسوم الإيجار السكني وفواتير الكهرباء والمياه بعين الاهتمام وضمن مساعيها لتعزيز مسيرة عملها وتأكيداً منها على الدور الكبير للعمل الإنساني في دعم الأسر المتعففة، ونظراً لحاجة العديد من الأسر الفقيرة لدعم وتوفير المساكن الآمنة أو عمل الصيانة اللازمة للمنازل المتهالكة أو التي تحتاج إلى دعم لأعمال التشطيب لأصحاب الدخول المتدنية، فإن الجمعية تعمل على ترميم عدد من المنازل لبعض الأسر الفقيرة التي تسكن فيها هذه الأسر ضمن برامج المساعدات المقطوعة، بحيث ينعكس ذلك إيجاباً عليهم ويحقق لهم الاستقرار ويجنبهم التشتت.

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