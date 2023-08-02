انضمام مركبة فارهة إلى أسطول مطار الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أضافت أجرة الشارقة، أحد المشاريع المملوكة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مركبة عائلية إلى أسطول مركباتها العصرية المتعددة، في مطار الشارقة، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة، وتلبية متطلبات العملاء، وتوفير راحة للمسافرين والزوار.

وتم تدشين المركبة في مطار الشارقة، بحضور الشيخ سعود بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي - أصول العقارية، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومجموعة من المدراء التنفيذيين ومدراء العمليات من الجانبين، بالإضافة إلى يوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية وعلاقات المستهلك والصحة والسلامة والأمن والبيئة – قطاع السيارات، في شركة الفطيم الخصوصية.

وقال خالد الكندي، المدير العام - أجرة الشارقة: «جرى إضافة هذه المركبات بهويتها الجديدة، حرصاً من أجرة الشارقة على رفع كفاءة الخدمات وتقديم الأفضل، وإضافة مزيد من المركبات العصرية والمريحة والآمنة التي تلبي متطلبات العملاء، حيث تشمل تجهيزاتها الداخلية الحديثة مميزات كثيرة من بينها ارتباط المركبات بتقنيات التتبع الحديثة واتصالها بمركز التحكم، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الداخلية للمركبة كخدمة السداد الإلكتروني وغيرها».

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