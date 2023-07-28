10 من أعراض الحمل يمكن توقعها خلال الأشهر الأربعة الأولى

المصدر: البيان

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أعراض الحمل قد تختلف بشكل كبير من امرأة لامرأة وحتى من حمل لحمل وفقاً للعديد من العوامل سواء الجسدية أو الوراثية أو غيرها.

لذا، نقدم نظرة مفصلة على ما يمكن أن تتوقعه المرأة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل، من أعراض الحمل المبكرة والتغييرات الجسدية والعاطفية التي قد تقع خلال تلك الفترة، وفقا لموقع مايوكلينيك الطبي.

أعراض الحمل في الشهر الأول:

أثناء الشهر الأول من الحمل، تبدأ الأعراض في الظهور بشكل تدريجي. العديد من النساء لا يلاحظن أي تغيير حتى بعد الأسابيع الأولى. الأعراض المشتركة تتضمن:

الغثيان والقيء: قد تشعر الحامل بالغثيان والقيء وهذا الشعور قد يكون أقوى في الصباح، ولكنه يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم. على الرغم من أنه يشتهر بمسمى "غثيان الصباح"، إلا أن هذا الأمر قد يكون مرهقاً ومزعجاً بغض النظر عن الوقت. هناك العديد من الطرق للتعامل مع هذه الأعراض، بما في ذلك تناول وجبات صغيرة طوال اليوم وتجنب الأطعمة والروائح التي تسبب الغثيان.

التعب: الإرهاق والشعور بالتعب هو أحد الأعراض الأولى والأكثر شيوعاً للحمل. قد تكون المرأة مرهقة حتى عندما تستيقظ من النوم وقد تحتاج إلى نوم أكثر من المعتاد.

التغييرات في الثدي: الثدي قد يصبح حساساً أو يشعر بالألم أثناء اللمس. كما يمكن أن يلاحظ التغيير في لون الحلمات وقد تصبح الوريد الزرقاء اللون أكثر وضوحاً تحت الجلد.

التبول الكثير: الرغبة المتزايدة في التبول قد تكون أحد الأعراض الأولى التي تلاحظها المرأة. يحدث ذلك بسبب تأثير الهرمونات على كمية السوائل في الجسم وسرعة التمثيل الغذائي.

الكره لبعض الروائح: الحس العالي للشم هو أيضاً أحد الأعراض الشائعة خلال الأسابيع الأولى من الحمل. بعض الروائح قد تكون مثيرة للاشمئزاز أو تسبب الغثيان.

النزوف أو الإفرازات: قد يحدث نزف خفيف أو إفرازات في الأسابيع الأولى من الحمل، وهو ما يُعرف بالنزيف الانغراسي. قد يكون لون النزف الخفيف هو البني أو الوردي الفاتح، ويكون عادةً أقل من نزف الدورة الشهرية الطبيعي.

أعراض الحمل في الشهر الثاني:

خلال الشهر الثاني من الحمل، قد تكون الأعراض أكثر وضوحاً. الأعراض الشائعة في هذه المرحلة تتضمن:

الغثيان والقيء: بالنسبة للعديد من النساء، قد تزداد أعراض الغثيان والقيء في الشهر الثاني. بعض النساء قد يعانين من حالة تُعرف بـ"الغثيان والقيء الحاد في الحمل"، والتي تتطلب الرعاية الطبية.

الثديان المتورمان: الثديان قد يكونا أكثر حساسية وتورماً في الشهر الثاني. الحلمة والمنطقة المحيطة بها (الهالة) قد تكبر وتصبح داكنة اللون أكثر من المعتاد.

التغييرات في الجلد: قد تلاحظ بعض النساء التغييرات في الجلد، مثل تغيرات في لون الجلد وظهور حب الشباب بسبب التغييرات في الهرمونات.

نزف اللثة والأنف: بسبب زيادة تدفق الدم في الجسم، قد تلاحظ بعض النساء النزوف من اللثة أو الأنف عند التنظيف.

التغييرات في الحالة المزاجية: قد تلاحظ بعض النساء التقلبات في الحالة المزاجية بسبب التغييرات في الهرمونات.

الانتفاخ والغازات: قد تشعر بعض النساء بالانتفاخ والغازات بسبب زيادة البروجسترون، وهو هرمون يرخي العضلات الملساء في الجسم، بما في ذلك الأمعاء.

أعراض الحمل في الشهر الثالث:

في الشهر الثالث من الحمل، يبدأ الجسم في التأقلم مع التغييرات التي يخلقها الحمل. الأعراض الشائعة في هذه المرحلة تتضمن:

الغثيان والقيء: بالنسبة للكثير من النساء، الغثيان والقيء قد يبدأ في التراجع في هذا الوقت، ولكن للبعض، يمكن أن يستمر الغثيان والقيء حتى في الشهر الثالث أو بعده.

تورم الثديين: قد يظل الثديان حساسين ومنتفخين، ولكن هذا الحساسية قد تبدأ في التراجع قليلاً.

زيادة الوزن: خلال الشهر الثالث، قد تبدأ في رؤية زيادة في الوزن. هذا طبيعي ومتوقع، وهو جزء من تغييرات الجسم التي تتضمن نمو الجنين وتغييرات في الثدي وزيادة في حجم الرحم والمزيد من السوائل في الجسم.

الحاجة المتزايدة للتبول: قد تلاحظ زيادة في الرغبة في التبول. هذا بسبب الضغط المتزايد على المثانة من الرحم المتوسع.

الشعور بالحرارة: بعض النساء قد يشعرن بالشعور بالحرارة أو الاحمرار. هذا بسبب زيادة تدفق الدم والتغييرات الهرمونية.

التغييرات في الجلد: قد تظهر حب الشباب أو التغييرات في لون الجلد، مثل الخط الداكن الذي يمتد من السرة إلى العانة.

أعراض الحمل في الشهر الرابع:

في الشهر الرابع من الحمل، قد تكون قد تأقلمت بالفعل مع بعض التغييرات التي يسببها الحمل. الأعراض الشائعة في هذه المرحلة تتضمن:

زيادة الوزن: ستستمر في رؤية زيادة في الوزن، وهذا طبيعي ومتوقع.

الحركة الأولى للجنين: في الشهر الرابع، قد تبدأ في الشعور بأولى حركات الجنين، والتي تُعرف أيضًا بـ"الركل".

التغييرات في الجلد: قد يشهد الجلد المزيد من التغييرات، بما في ذلك تغييرات في لون الجلد وظهور وحمات الحمل.

تورم الثديين: قد يظل الثديان حساسين ومنتفخين، ولكن هذا الحساسية قد تتراجع قليلاً.

الانتفاخ والغازات: قد تشعر بالانتفاخ والغازات بسبب زيادة البروجسترون، وهو هرمون يرخي العضلات الملساء في الجسم، بما في ذلك الأمعاء.

نزف اللثة والأنف: بسبب زيادة تدفق الدم في الجسم، قد تلاحظ النزوف من اللثة أو الأنف عند التنظيف.

من الجدير بالذكر أن كل حمل فريد، وليس كل امرأة ستختبر كل هذه الأعراض، أو بنفس الدرجة. أعراض الحمل قد تختلف من امرأة لامرأة ومن حمل لحمل.

لذلك، من الضروري إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن أعراض الحمل الخاصة بك، فإن الخيار الأفضل دائماً هو التواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك. حيث يمكن أن يوفر نصائح ودعماً ويتأكد من أن كل شيء يتقدم كما ينبغي.

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