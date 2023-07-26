حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة

المصدر: البيان

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أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (55) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة صُندوق المعرفة برئاسة أحمد عبد الكريم جلفار، وعضوية محمد عبدالله الشيباني نائباً للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن كل من الجهات التالية : هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، وبلدية دبي، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي لمُؤسّسة صندوق المعرفة، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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