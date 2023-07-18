فعاليات المخيم الصيفي الثاني للأطفال تنطلق في متحف المستقبل

المصدر: البيان

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انطلقت في "متحف المستقبل" فعاليات المخيم الصيفي الثاني للأطفال "أبطال المستقبل" الذي يتيح للمشاركين فرصة استكشاف عالم المستقبل والاستمتاع بالعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، ويمكنهم من تطوير مهاراتهم وخبراتهم استعداداً لمواكبة احتياجات المستقبل.

وستكون المشاركة في هذا المخيم الصيفي متاحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 عاماً حتى 10 أغسطس القادم، وستركز فعالياته على 4 محاور رئيسية تشمل استكشاف الفضاء، والاستدامة والبيئة، والسعادة والرفاهية، والتكنولوجيا، بما يساعدهم على استكشاف مهاراتهم العملية وقدراتهم الفكرية.

وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي "أبطال المستقبل" مجموعة متنوعة من ورش العمل بمشاركة خبراء من مختلف المجالات التكنولوجية المتقدمة، لتعليم الأطفال مهارات تطوير الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من المجالات المستقبلية.

كما سيتمكن المشاركون أيضاً من الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التفاعلية التي ستساعدهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم ضمن بيئة داعمة ومحفزة، ومنها على سبيل المثال ورشة "رسم قمر ثلاثي الأبعاد"، وورشة تصميم ورسم الفضاء على الألواح القماشية.

وتتميز فعاليات هذا المخيم الصيفي السنوي بتقديم تجربة مبتكرة للأطفال المشاركين والتي لا تقتصر على التعلم فقط، بل تشمل أيضاً فرصة استكشاف عالم المعارض المستقبلية والمشاركة في العديد من التجارب الغامرة والأنشطة الجديدة.

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