(طرق دبي) تنجز وتنفذ 7 جسور للمشاة بطول 888 متراً

المصدر: البيان

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أعلن معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز وتنفيذ سبعة جسور جديدة للمشاة في مناطق مختلفة بالإمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـــي (رعاه الله)، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرفع مستوى السلامة المرورية وتوفير وسائل تنقل آمنة للمشاة لعبور الطرق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي.

وتضمنت قائمة جسور المشاة الجديدة، افتتاح جسر يربط شارع الخليج بين تقاطع شارع عمر بن بخطاب وتقاطع أبو بكر الصديق بالقرب من مستشفى دبي، وتنفذ 6 جسور أخرى في مناطق مختلفة بالإمارة، بطول إجمالي 888 متراً، وروعي في تنفيذها الجانب الإبداعي والجمالي، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بعد، كما زودت بمسارات ومواقف للدراجات الهوائية.

وأكد معالي مطر الطاير، أن تنفيذ جسور المشاة من قبل الهيئة، يأتي ضمن استراتيجية السلامة المرورية في دبي لتكون الأكثر أماناً عالمياً في السلامة المرورية، وخفض نسب حوادث الدهس للوصول إلى "صفر" وفيات، وذلك من خلال توفير البنية التحتية ووسائل السلامة لمستخدمي الطريق وكذلك لمستخدمي الدراجات الهوائية.

وقال معاليه: روعي في تنفيذ جميع الجسور، تطبيق أفضل المواصفات العالمية في مجال السلامة المرورية، وتزويدها بالعديد من المرافق الخدمية والمصاعد الكهربائية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق والمراقبة عن بعد، وغيرها من اشتراطات الأمن والسلامة، مع مراعاة الجانب الإبداعي والجمالي في تنفيذها.

10 أضعاف

وأفاد الطاير أن عدد جسور المشاة تضاعف خلال السبعة عشر عاماً الماضية لنحو 10 مرات، حيث ارتفع عددها من 13 جسراً عام 2006، ليصل إلى 129 جسراً بنهاية العام الماضي، وتعتزم الهيئة تنفيذ 36 جسراً جديداً للمشاة فـي إطار خطة بدأ تنفيذها فـي 2021 وتمتد إلى 2026، ليصل إجمالي عدد جسور المشاة في دبي إلى 165 جسراً.

وحث معاليه المواطنين والمقيمين والسائحين من زوار دبي، على ضرورة استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، ودعا سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

وافتتحت الهيئة جسراً جديداً للمشاة، على شارع الخليج، يربط بين تقاطعي شارع عمر بن بخطاب وشارع أبو بكر الصديق، بالقرب من مستشفى دبي، ويبلغ طول الجسر قرابة 120 متراً، وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار من الاسفلت، وجرى تزويده بمصعدين كهربائيين، وسلالم، وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة للمراقبة عن بعد.

الجسور الجديدة

وأضاف: يجري حالياً تنفيذ ستة جسور للمشاة على عدد من الشوارع الحيوية في الإمارة، وذلك على النحو التالي: جسر على شارع الميناء بين تقطعي الصقر والميناء، بطول 109 أمتار، وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار من الإسفلت وجسر آخر على شارع الشيخ راشد بن سعيد، بين شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بطول 91 متراً، وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار من الإسفلت، ويشتمل الجسرين على مصاعد كهربائية وسلالم، وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة للمراقبة عن بعد.

وسيتم تنفيذ الجسر الثالث على شارع رأس الخور، ويربط بين منطقة كريك هاربر ومنطقة رأس الخور الصناعية، ويبلغ طول الجسر 174 متراً، وعرض 3.4 أمتار للمقطع الأول، و4.1 للمقطع الثاني، وارتفاع 6.5 أمتار من الاسفلت، ويشتمل الجسر على طريقين منحدرين بطول 120 مترا لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويتيح الجسر سهولة تنقل مستخدمي الدراجات الهوائية، وسينفذ الجسر الرابع على شارع رأس الخور، مقابل مرحبا مول، ومجمع وصل في منطقة ند الحمر، ويبلغ طوله 101 متر، وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار من الاسفلت، ويشتمل كذلك على طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 120 مترا لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويشتمل الجسرين على غرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة للمراقبة عن بعد.

القوز الإبداعية

وسيجري تنفيذ الجسر الخامس على شارع المنارة في منطقة القوز الإبداعية، وروعي في تصميمة إضافة لمسات جمالية، تنسجم مع الهوية التصميمية والطابع الجمالي لمرافق ومكونات المنطقة، ويبلغ طول الجسر بطول 45 متراً، وعرض 5.5 أمتار، وارتفاع 6 أمتار من الاسفلت، ويتضمن تنفيذ طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 210 أمتار لكل منحدر، أما الجسر السادس، فسيتم تنفيذه على شارع الخوانيج، مقابل أرابيان سنتر بطول 248 متراً، وعرض 5.6 أمتار، وارتفاع 6 أمتار من الاسفلت، ويشتمل على مصعدين كهربائيين، وطريقين منحدرين، بطول 128.5 متراً لكل منحدر، وعرض 5.6 أمتار، وسيجري ربطة مع مسار الدراجات الهوائية في المنطقة.

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