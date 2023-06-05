رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملكة الدنمارك بذكرى اليوم الوطني لبلادها

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الملكة مارغريتا الثانية ملكة مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملكة مارغريتا الثانية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميته فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك.

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