حمدان بن محمد: كبار المواطنين هم بركة الدار.. وسعادتهم وراحتهم أولوية قصوى

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نادي «ذُخر» لكبار المواطنين في حديقة الصفا، ضمن مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي،

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ضمن مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، زرت نادي "ذُخر" لكبار المواطنين في حديقة الصفا، وتابعت جانباً من الأنشطة والخدمات المقدمة لهم، ووجهنا بإنشاء سلسلة من النوادي الإضافية لخدمتهم ... كبار المواطنين هم بركة الدار .. وسعادتهم وراحتهم أولوية قصوى ... وحريصون على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز