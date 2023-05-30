«دبي للمستقبل» تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضفاء رونق مميز على الصور التاريخية

المصدر: البيان

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نشرت مؤسسة دبي للمستقبل، عبر منصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة مميزة من الصور للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وتم تطوير هذه الصور باستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يشهد ثورة في الوقت الراهن، حيث تم تطوير جودة الصور وإضافة بعض المؤثرات.

ويعد الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لإنشاء محتوى جديد مثل الصور أو الموسيقى أو النصوص، على عكس الأشكال الأخرى للذكاء الاصطناعي المصممة للتعرف على الأنماط وإجراء التنبؤات بناءً على البيانات الموجودة، وتم تصميم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء بيانات جديدة مشابهة للبيانات الموجودة.

وتحرص دولة الإمارات على تعزيز ريادتها في مجالات التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير الخطط الاستباقية ومواكبة أحدث المستجدات الرقمية والمتغيرات العالمية، حيث تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الحلول المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، نظراً لما يحمله من فرص مستقبلية واعدة في مختلف المجالات، حيث يتم تطبيق خوارزميات مصممة خصيصاً لإنشاء المحتويات الجديدة، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو النصوص التي تحاكي السلوك الإبداعي البشري، بناء على تدريب الأنظمة على معرفة الأنماط والمميزات الأساسية للبيانات لإنشاء محتوى جديد مشابه للأمثلة الأصلية، على عكس الذكاء الاصطناعي غير التوليدي الذي يصنف البيانات الموجودة فقط أو التعرف إليها.

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