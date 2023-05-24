النطاق الوطني للإمارات «.ae» الأعلى عربياً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تسجيل ما يزيد على 46 ألف اسم جديد ضمن النطاق الوطني لدولة الإمارات.ae خلال عام 2022، ليبلغ بذلك العدد الكلي لأسماء النطاقات المسجلة 300 ألف اسم حتى الربع الأول من العام الجاري 2023 أي بمعدل زيادة يقارب 20% مقارنة بالعدد الإجمالي للنطاقات في العام السابق 2022. وبهذا يعد.ae النطاق الوطني الأكثر استخداماً عربياً ومن أكثر النطاقات نمواً على مستوى المنطقة.

وتعكس هذه الزيادة إقبال الجهات الحكومية والأفراد والشركات على استخدام النطاق الوطني للاستفادة من مزاياه العديدة ومنها إضفاء المصداقية فيما يتعلق بأعمال الجهة المسجلة بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتجارية لأصحاب العلامات التجارية.

ويكتسب النطاق الوطني.ae قوته من مزايا عديدة من أهمها توفير أفضل تجربة للمستخدمين ووفرة الأسماء والاختصارات المميزة مع إمكانية أن يكون الاسم مطابقاً للموقع الرسمي، والهوية التجارية، والبريد الإلكتروني أو المدونة. ويمكن للجهات والأفراد تسجيل أنشطتهم بشكل مؤتمت وفي دقائق معدودة، عن طريق قائمة المسجلين المعتمدين من قبل الهيئة لتسجيل أسماء النطاقات، وهي منشورة على الموقع الرسمي للهيئة.

أهمية

وحول أهمية تسجيل الجهات والأفراد في النطاق الوطني لدولة الإمارات قال المهندس عبدالرحمن المرزوقي مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تمتاز دولة الإمارات بأنها الاقتصاد الأكثر نمواً وتنافسية في المنطقة، وهذا يضفي ميزة مهمة بالنسبة للأعمال والشركات التي تمتلك نطاقاً إماراتياً، حيث إنه يعزز ثقة المتعاملين والشركاء مع المؤسسة صاحبة النطاق. يضاف هذا الأمر إلى العديد من المزايا ومنها سهولة الحصول على النطاق، وسرعة الإجراء، وإمكانية الحصول على الاسم المطابق لطبيعة عمل المنشأة أو اسمها. ولدينا في الدولة اليوم 23 شركة معتمدة تتنافس في تقديم خدمة تسجيل النطاقات وبأسعار تنافسية».

وأضاف: المرزوقي «إن اسم النطاق هو جزء لا يتجزأ من العلامة التجارية لأي مؤسسة، ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نولي أهمية استثنائية لحماية أصحاب العلامات التجارية، وقد جسدنا ذلك من خلال وضع سياسة نزاعات عادلة لتحمي أصحاب العلامات التجارية، كما تقوم الهيئة بالاستعانة بخدمات المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإصدار أحكام غير متحيزة».

وإلى جانب سهولة تمييز الجهة وظهورها في محركات البحث، واستهداف الجمهور، يتميز النطاق الوطني لدولة الإمارات.ae بسهولة متابعة عملية التسجيل والمسجلين لتحقيق مجتمع رقمي آمن من خلال وضع وتنفيذ سياسات واضحة وصريحة تمنع أي استخدام خاطئ قد يضر بالمجتمع الرقمي.

مكانة اقتصادية

وتعكس الزيادة المضطردة في أعداد المسجلين بالنطاق الوطني.ae والتي بلغت 20% العام الماضي الأهمية الاقتصادية التي تشكلها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد مركزاً اقتصادياً رئيسياً للشرق الأوسط. ومن أمثلة الشركات العالمية التي تستخدم النطاق.ae نذكر على سبيل المثال لا الحصر كلاً من أمازون وقوقل.

الجدير بالذكر أنه سعياً لتطوير النطاق الوطني.ae تم إطلاق موقع النطاق الوطني المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT خلال العام الجاري ومن مميزاته السرعة واقتراح أسماء مميزة للمستخدم بناءً على وصفه للنشاط التجاري الذي يمارسه، كما تدعم تقنية ChatGPT البحث باللغة العربية واللهجة المحلية بالإضافة للغة الإنجليزية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز