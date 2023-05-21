حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد جعلت في دبي أجمل بلدات العالم

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت في دبي أجمل بلدات العالم، وأجمل براريها وأريافها.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": اطلعت على اختيار مجلة "كوندي ناست ترافيلر" الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر لحتّا ضمن أجمل 50 بلدة في العالم.. رؤية الشيخ محمد بن راشد لم تكتفي ببناء أجمل مدن العالم.. بل جعلت في دبي أجمل بلدات العالم وأجمل براريها وأريافها .. أشكر فرق العمل في حكومة دبي التي تعنى بجميع مناطق الإمارة وتعمل وفق رؤية حاكمها لتعزيز ريادتها وتألقها في كل جزء منها ..

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