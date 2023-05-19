37 ألف مواطن انضموا للعمل في القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أن 37 ألف مواطن انضموا للعمل في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021 للمساهمة في تعزيز القوى الإماراتية العاملة في القطاع الخاص.

وأوضح المزروعي أن عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ 66 ألف مواطن، وبيّن أن 74 % من المواطنين لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص، وتم توظيفهم في أكثر من 16 ألف شركة.

وأضاف الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» أنه يوجد اليوم أكثر من 50 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص مستفيدين من دعم الرواتب.

وبيّن المزروعي، أن مجموع الدعم للرواتب التي تم دفعها خلال شهر أبريل الماضي بلغ 275 مليون درهم.

وقال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن مبادرات برنامج «نافس» تتضمن كل القطاعات ومجالات العمل في القطاع الخاص، مع تركيز البرنامج على القطاعات الحيوية، مثل قطاع الخدمات المالية وقطاع الرعاية الصحية والتجزئة، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بمراجعة دورية للبرامج والمبادرات في ضوء أية مستجدات، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بدعم ملف التوطين في القطاع الخاص.

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