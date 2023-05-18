2000 درهم و23 نقطة وحجز المركبة 60 يوما غرامة دخول الأودية أثناء جريانها

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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي عن إجراء 3 تحديثات على قانون المرور الاتحادي حيث تم إضافة نقاط هامة تعزز السلامة المرورية أثناء الطوارئ وجريان الأودية وسقوط الأمطار وعدد من المخالفات المرتبطة بهذه الإجراءات.

وتم إضافة مخالفات جديدة تتعلق بالتصرف الآمن أوقات الطوارئ وحالات تقلبات الجو الشديدة، حيث نصت المادة «113» على أن مخالفة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول خلال الأجواء الماطرة تكون 1000 درهم و6 نقاط مرورية تضاف لملف السائق.

ونصت المادة 114 على أن مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها هي 2000 درهم و23 نقطة مرورية تضاف لسجل السائق، إلى جانب حجز المركبة لمدى 60 يوماً.

فيما نصت المادة 117 على أن مخالفة إعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية هي غرامة قدرها 1000 درهم و4 نقاط مرورية إضافة لحجز المركبة 60 يوماً، وذلك حسب ما أوضح المهندس العميد حسين الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي.

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