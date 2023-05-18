«دبي الملاحية» تطوّر مصاعد السفن لزيادة قدرتها الاستيعابية إلى 2000 عملية سنوياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت مدينة دبي الملاحية بترسية عطاء تجديد المرافق الخاصة بتحميل السفن من الرصيف البحري إلى ساحة الصيانة على شركة «سينكروليفت أيه إس»، المزوّد العالمي لمصاعد السفن، لتصل قدرتها الاستيعابية إلى 2000 عملية تحميل وتنزيل سنوياً.

وبفضل موقعها المتميز بجوار ميناء راشد، تعتبر مدينة دبي الملاحية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مركزاً صناعياً وتجارياً متعدد الأغراض، ومزوّداً رائداً لحلول سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالصناعة البحرية، بما تمتلكه من بنية تحتية ومرافق متخصصة في دعم شركات بناء وإصلاح السفن. تمتلك مدينة دبي الملاحية مصعدين لرفع وتحميل السفن إلى ساحة الصيانة؛ حيث تعتبر خدمات رفع السفن وسحبها إلى المنطقة المخصصة لأعمال الصيانة والتجديد ضمن رصيف مدينة دبي الملاحية من أهم المزايا التي تقدمها لعدد من كبرى أحواض بناء وصيانة السفن، في مقدمتها جراندويلد، والباوردي دامن، وغيرها من الشركات التي يزيد عددها على 280 شركة بحرية متخصصة. وتحقق الشراكة التزام مدينة دبي الملاحية بتوفير مرافق البنية التحتية الحديثة لشركائها الاستراتيجيين في بناء وإصلاح السفن.

ويضم المصعد الأول 28 رافعة يمكنها تحميل السفن حتى وزن 6000 طن، وبطول 130 متراً، في حين يضم المصعد الثاني 14 رافعة يمكنها التعامل مع السفن حتى وزن 3000 طن، وطول 90 متراً. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا المشروع 38 مليون درهم، وسيستغرق تنفيذه 450 يوماً، ليسهم في زيادة السعة الإجمالية للسفن التي يمكن رفعها وتحميلها من 800 سفينة حالياً إلى 2000 سفينة سنوياً عند اكتمال المشروع.

مبادرة شاملة

وتأتي ترقية مصاعد رفع وتحميل السفن كجزء من مبادرة شاملة لتطوير جميع مرافق المدينة؛ لتصبح مدينة دبي الملاحية، بشقيها الصناعي والتجاري السكني، أيقونة فريدة للعيش والعمل بمعايير متفردة لشركات القطاع البحري. وقد وصلت نسبة إشغال القطاع الصناعي في مدينة دبي الملاحية إلى 100 %.

وتم الانتهاء من تطوير الواجهة البحرية والمسطحات الخضراء في المنطقة المخصصة للأبراج التجارية والسكنية، وبناء المزيد من الورش وصالات العرض والمكاتب، إضافة إلى تجهيز مبانٍ عالية الجودة لإسكان القوى العاملة بجودة عالية، كما تم تطوير الطرق الداخلية، وشبكة مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «انطلاقاً من تاريخ دبي البحري وتراثها العريق، أدركت قيادتنا الرشيدة الحاجة إلى مرافق عالمية المستوى لتقديم خدمات تصنيع وصيانة وبناء السفن. وتوفر مدينة دبي الملاحية أحدث المرافق الداعمة للصناعة البحرية، إضافة إلى الأبراج التجارية والسكنية الفريدة، لتكرس مكانة دبي باعتبارها المركز البحري الأول على صعيد المنطقة، والوجهة المفضلة لممارسة الأعمال الصناعية والتجارية البحرية».

وأضاف بن سليّم: «تعتبر تسهيلات مصاعد السفن والرسو الجاف من أهم الخدمات التي نقدمها، وهذا أحد الأسباب الرئيسة وراء اختيار شركات بناء وإصلاح السفن الدولية مدينة دبي الملاحية للعمل فيها، وتهدف المدينة دائماً إلى مواكبة توقعات الشركاء والتفوق عليها، ونلتزم بدعم أعمال شركائنا بشكل مباشر والمساهمة في نمو القطاع البحري في المنطقة كلها».

تفرُد

وقال رولف أتل توماسين، المدير العام لشركة «سينكروليفت أيه إس»: «مدينة دبي الملاحية متفردة بتقدم مرافقها وسعتها، ونتوقع أن يحذو الآخرون حذوها بعد دراسة مرافقها ونموذج أعمالها الخاص في السنوات المقبلة. ومع هذه السعة، تعتبر السلامة والإنتاجية أمراً أساسياً، ويمثل إشراف هيئة التصنيف البريطانية «لويدز ريجيستر» على جميع مراحل المشروع، ابتداءً من التصميم حتى الفحص والتسليم، تأكيداً على حرص إدارة مدينة دبي الملاحية على مواكبة المعايير العالمية، لتحقيق أعلى مردود على سلسلة القيمة لخدمات القطاع البحري».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز