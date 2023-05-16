«الفارس الشهم 2» تكمل 100 يوم من العطاء

المصدر: دبي - البيان

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أكملت عملية «الفارس الشهم 2» 100 يوم من العطاء والدعم المتواصل للجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق. وتعد «عملية الفارس الشهم 2» من أهم صور دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري.

ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 157 ألف طرد غذائي، استفاد منها 785 ألف سوري في مختلف المناطق، كما استفاد 300 سوري من الحالات الطبية العاجلة، واستفادت 1100 أسرة من المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية.

وجرى بناء 1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع، وتم توزيع 10 آلاف حقيبة مدرسية مجهزة بقرطاسية، وأهدت الدولة الجمهورية العربية السورية 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات.

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