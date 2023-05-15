"قضاء أبوظبي" يكشف عن مادة مخدرة لم تكن معروفة في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجح مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء- أبوظبي في تسجيل إنجاز نوعي يعد الأول على مستوى العالم، إذ تمكن من الكشف عن مادة مخدرة جديدة من أنواع القنبيات المصنعة، والتي لم تكن معروفة من قبل في العالم، وتحديد تركيبتها واسمها بشكل نهائي ليكون «ADB-5’Br-PINACA»، وإدراجها بقاعدة بيانات دولية، تحت اسم المختبر الكيميائي بدائرة القضاء، فضلاً عن إطلاق ورقة علمية «دليل تحليلي» ونشرها، عبر الموقع الإلكتروني لأحد المراكز الدولية المتخصصة باكتشاف وتحديد أنواع المخدرات المصنعة.

إنجازات حافلة

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات الحافلة لدائرة القضاء، في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، لجهود التطوير والتحسين المستمر، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها لمواكبة المستجدات، بما يحقق فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز الوجود في الساحة القضائية العالمية.

وأشاد المستشار يوسف العبري بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل في المختبر الكيميائي، والذي تمكن من اكتشاف تلك المادة المخدرة الجديدة، وتسجيلها بقواعد بيانات عالمية باسم دائرة القضاء في أبوظبي، ما يبرز اسم دولة الإمارات في المحافل الدولية، وذلك بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021-2023، والتي تركز على الاهتمام بالعمل مع الشركاء الدوليين، للمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

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