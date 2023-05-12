20 جيجاوات قدرة دبي الإنتاجية للكهرباء في 2030

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تخطط هيئة كهرباء ومياه دبي أن تصل قدرتها الإنتاجية المركبة إلى 20 جيجاوات من الكهرباء و730 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، في عام 2030، والحصول على 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة من بين الـ 20 جيجاوات، ما يمثل نسبة 25% من الإنتاج من المصادر المتجددة. كما تخطط الهيئة لإضافة 240 مليون جالون من القدرة الانتاجية لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.



ودشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي في نهاية الربع الأول من العام الجاري 4 محطات نقل جهد 132 كيلوفولت، و3 محطات جهد 33 كيلوفولت. كما أضافت الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري، 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية. لترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للكهرباء في نهاية هذا الربع إلى 14.6 جيجاوات منها 2.1 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

جهود متواصلة

وتواصل الهيئة العمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، بما يحقق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ويعدّ مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، أهم مشاريع الطاقة النظيفة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق هذا الهدف وترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة ووجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

استدامة

وتحرص الهيئة في جميع المشاريع التي تنفذها على دعم الاستدامة بشكل كبير، وتقوم في تنفيذ العديد من المشاريع في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتِج المستقل، بتكلفة تصل إلى 50 مليار درهم. وسيسهم المجمع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وتستمر في رفع قدرة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب التوسع الكبير الذي تشهده دبي.



وتعمل الهيئة على مواكبة الطلب بتنفيذ مشروعات رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي، والتوسع في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعزز جهود دبي الهادفة إلى تطوير ونشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مواصلة رفع قدرة وكفاءة وجهوزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياط مناسب، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدمية والتشغيلية.

مركز عالمي

وتستمر هيئة كهرباء ومياد دبي في العمل على استشراف وصناعة مستقبل الطاقة من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وهو ما يساهم في تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتلتزم دبي في بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها للطاقة النظيفة للعام 2050، فضلاً عن تعزيز الاستثمار المباشر في هذا القطاع الحيوي، وتعزز ريادة الإمارة عالمياً، حيث تعد دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة.

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