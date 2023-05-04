شرطة دبي تنظم فعاليات توعية واستشارات صحية

المصدر: دبي- البيان

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تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية، ومجلس الموارد البشرية، ومجلس السعادة والإيجابية، ومركز شرطة القصيص، فعالية توعوية وفحوصاً واستشارات صحية للعاملين في شرطة دبي، بهدف تعزيز مفهوم الصحة والسلامة العامة والعافية في مكان العمل.

وأكد العقيد عبد العظيم كامكار مدير مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية أن الفعالية، التي تم تنظيمها في مركز شرطة القصيص تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة، والاحتفاء في الأيام العالمية خصوصاً الصحية منها، التي تسهم في تعزيز الصحة والسلامة العامة للموظفين، مبيناً أن هذه الفعالية تأتي أيضاً في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، والعمل على تعزيز أمنه وأمانه، وذلك عبر الحرص على الجاهزية الصحية والبدنية للموظفين، للقيام بمهامهم الوظيفية المكتبية والميدانية.

وأشار العقيد كامكار إلى أن الفعالية تضمنت تقديم التوعية للموظفين بالأنظمة الغذائية الصحية، وإرشادات السلامة العامة أثناء العمل، ووضعية الجلوس الصحي، إلى جانب إجراء استشارات العلاج الطبيعي واستشارات صحية، قدمها الخبراء في مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية، والجهات الصحية المشاركة من القطاع الخاص كفحص القدم والسكري والضغط وغيرها.

بدورها أكدت فاطمة اللنجاوي، رئيسة قسم العلاج الطبيعي في مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، مشاركة جهات صحية وغذائية مُتخصصة في المجال الصحي في الفعالية، منها شركة «دكتور نيوترشن»، التي قدمت شرحاً للموظفين حول أنواع الأغذية الصحية والمكملات الغذائية، التي تسهم في المحافظة على الصحة والسلامة العامة، إلى جانب تقديم عرض خاصة للموظفين بخصومات تصل إلى 70% على منتجاتها، فيما قدمت شركة «بيوفوت» شرحاً حول المسوحات الطبية الخاصة بالقدم، وكيفية تقديم الحلول الطبية لها.

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