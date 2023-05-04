«فيراكس بايولابز» تفتتح مقرّها الإقليمي الجديد في «دبي للعلوم»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة «فيراكس بايولابز» المحدودة («فيراكس» أو «الشركة») المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (Nasdaq: VRAX)، وهي شركة مبتكرة متخصّصة في مجال دراسة آليات استجابة الجهاز المناعي للأمراض الفيروسية وتشخيصها، عن افتتاحها أمس مقرّاً إقليمياً جديداً في مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم.

ويعكس افتتاح هذا المقرّ الجديد في مجمّع دبي للعلوم المتخصّص في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية والاستدامة، طموحات مجموعة «فيراكس بايولابز» لتوسيع نطاق أعمالها، ليشمل أيضاً منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز عملياتها العالمية، عبر جذب الشراكات واستقطاب المواهب المحلية.

ومن خلال وجودها في المنطقة، تطمح مجموعة «فيراكس بايولابز» إلى توسيع نطاق خدماتها المرتبطة بوسائل التشخيص عالية الجودة في المختبرات والمنتجات المبتكرة واختبارات الخلايا التائية المسجّلة الملكية، في ظلّ سعيها إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية. وسيوفر المقرّ الجديد للشركة العديد من فرص العمل التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والمواهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وقال جيمس فوستر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فيراكس»: «يأتي افتتاحنا لمقرّنا الإقليمي الجديد في مجمّع دبي للعلوم انسجاماً مع أهدافنا المتمثلة في تقديم حلول عالمية المستوى لاختبارات الفيروسات ضمن مناطق جغرافية جديدة. وإننا نثق تماماً بأنّ هذا المقرّ سوف يسهم في تعزيز شبكة التوزيع التي قمنا بتطويرها لشركة «فيراكس كلير» للمعدات الطبية، متيحاً لنا إمكانية مواصلة تطوير تقنيتنا المبتكرة المستخدمة في اختبار «فيراكس إيميون»، في ظلّ الاستفادة من الموارد الغنية والبنية التحتية الداعمة التي يوفرّها مجمّع دبي للعلوم، وجهة العلوم والأعمال المرموقة في دبي».

نخبة

من جانبه، قال كاميرون شو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «فيراكس»: «يسرّنا أن ننضمّ اليوم إلى نخبة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية البارزة القائمة في مجمّع دبي للعلوم. فبصفتنا شركة تشهد نمواً سريعاً، وتطمح إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في توسيع نطاق عملياتها العالمية وتعزيز الصحة المناعية، نتطلّع إلى الاستفادة الكاملة من المزايا الواسعة التي يقدّمها لنا مجمّع دبي للعلوم، والإسهام في تطوير هذه المنظومة العلمية المتكاملة، التي تقود مساعي التغيير في قطاعي الأعمال والرعاية الصحية حول العالم».

وقال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم: «نجحت دبي في ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدة في مجالات الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بفضل ما توفره من بيئة أعمال تنافسية وجاذبة لكبرى الشركات العالمية، والكفاءات العلمية والمهنية من جميع أنحاء العالم».

يوفر مجمّع دبي للعلوم بيئة أعمال متكاملة للشركات المتخصّصة في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية والاستدامة، حيث يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للبحث والتطوير، ووجهة نموذجية للأعمال والصناعات القائمة على العلوم والابتكار والمعرفة.

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