إعلان الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز بدورتها الـ 20
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- الفئة الماسية
القطاع المالي: مصرف أبوظبي الإسلامي.
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الفئة الذهبية
القطاع الانشائي: الاتحاد للقطارات.
القطاع المالي: الانصاري للصرافة .
القطاع الخدمي: مجموعة ترانس جارد
القطاع الصحي: مستشفيات الظفرة
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الفئة الفضية
قطاع النفط والغاز: بترو رابغ - السعودية.
القطاع التجاري: المسعود للسيارات ولولو هايبرماركت - البرشاء .
القطاع السياحي: مطعم قصر الهند
القطاع الانشائي: ايه جي انجينيرنغ .
القطاع الخدمي:
- الجزيرة العالمية للتموين
- شركة الوثبة الوطنية للتأمين
- مجموعة أي اف اس لخدمات إدارة المنشآت
- ايه جي لحلول المرافق
تنظيفكو
القطاع الصناعي:
- هاي ماتريكس الشرق الأوسط
- لين سكان لخدمات الأنابيب
- ايه جي - بي سي ايس سويتشجير