إعلان الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز بدورتها الـ 20

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- الفئة الماسية          

القطاع المالي: مصرف أبوظبي الإسلامي.

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الفئة الذهبية

القطاع الانشائي: الاتحاد للقطارات.

القطاع المالي: الانصاري للصرافة          .

القطاع الخدمي: مجموعة ترانس جارد

 القطاع الصحي: مستشفيات الظفرة

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الفئة الفضية

 قطاع النفط والغاز: بترو رابغ - السعودية.

القطاع التجاري: المسعود للسيارات ولولو هايبرماركت - البرشاء         .

القطاع السياحي: مطعم قصر الهند

 القطاع الانشائي: ايه جي انجينيرنغ     .

 

القطاع الخدمي:

- الجزيرة العالمية للتموين     

- شركة الوثبة الوطنية للتأمين 

- مجموعة أي اف اس لخدمات إدارة المنشآت

- ايه جي لحلول المرافق        

تنظيفكو        

 

القطاع الصناعي:

- هاي ماتريكس الشرق الأوسط

- لين سكان لخدمات الأنابيب 

- ايه جي - بي سي ايس سويتشجير     

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