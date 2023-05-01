فلاي دبي تكشف عن جناح درجة الأعمال الأول من نوعه عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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كشفت فلاي دبي عن أحدث مقاعدها المتميزة في درجة الأعمال "جناح درجة الأعمال"، والذي يوفر للركاب المزيد من الراحة والخصوصية وتجربة استثنائية على متن الطائرة.

وصمم "جناح الأعمال" حصريًا للطائرات ذات الممر الواحد، ويعد أحدث التحسينات التي أدخلتها فلاي دبي ضمن خدماتها لدرجة الأعمال، مع وجود 10 أجنحة لعدد من أحدث طائرات الشركة قبل نهاية عام 2023.

و يأتي الجناح بتعاون بين فلاي دبي مع شركة سافران للمقاعد، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مقاعد الطائرات، وشركة جي بي ايه للتصميم العالمية العاملة في مجالات النقل والديكورات الداخلية وتصميم المنتجات.

وتعليقًا على المنتج الجديد، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "تلتزم فلاي دبي بتجاوز التوقعات، طورنا نموذج أعمالنا وعروض منتجاتنا على مدار الـ14 عامًا الماضية لضمان تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة والأسواق التي نخدمها، قطعنا شوطًا طويلاً منذ إطلاق درجة الأعمال ضمن أسطولنا، والذي انعكس ايجابا علينا، اليوم، نحن فخورون بالكشف عن منتج متميز جديد ينافس تجربة درجة الأعمال التي تقدمها العديد من شركات الطيران على متن الطائرات ذات الجسم العريض. سنواصل الاستثمار في الابتكار لتعزيز تجربة العملاء عبر أسطولنا المتنامي".

وقالت فيكتوريا فوي، الرئيس التنفيذي لشركة سافران للمقاعد: "نحن سعداء جدا بطرح هذه المقاعد الجديد في السوق مع فلاي دبي وهي زبوننا الأول على متن طائرة بوينغ . ستوفر فلاي دبي مقاعد متميزة في درجة الأعمال مصممة للحصول على أفضل تجربة على متن الطائرات ذات الممر الواحد في الرحلات الطويلة".

وقال دانيال كريسون نائب الرئيس للمنتجات على متن الطائرة في فلاي دبي "سيرتقي جناح الأعمال الجديد بالراحة على متن الطائرة إلى مستوى أعلى. يسمح ارتفاع الغطاء الخلفي وباب الجناح المنزلق والوصول المباشر إلى ممر الطائرة لكل مسافر بتوفير مستوى من الخصوصية لم يسبق له مثيل في طائرات بوينغ 737. لقد عملنا مع شركتي سافران للمقاعد وجي بي ايه للتصميم على مدار السنوات الثلاث الماضية لتطوير تجربة تلبي الطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي المتميزة عبر شبكتنا، مما يوفر للمسافرين راحة استثنائية كتلك المتوفرة على طائرات الجسم العريض.

وقال جيمس بارك ، رئيس مجلس إدارة ومؤسس جي بي ايه للتصميم " كنا شركاء موثوقين لفلاي دبي لسنوات عديدة وكان لنا امتياز تصميم مقصورات طائراتهم منذ أن قدموا أول مقعد يتحول لسرير في عام 2017. يعكس هذا التعاون الأخير التزام فلاي دبي الواضح بتوفير أعلى مستويات الخدمة والراحة لعملائها ".

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