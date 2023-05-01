الإمارات بين أكبر 10 دول في العالم في متوسط دخل الفرد الشهري

المصدر: دبي - البيان

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احتلت الإمارات مركزاً متقدماً بين دول العالم من حيث متوسط دخل الفرد الشهري، وفقاً لموقع الإحصائيات العالمي "وورلد ستاتيستيكس".

وجاءت الإمارات بين الدول العشرة الأوائل على العالم، محققة المركز الثامن عالمياً بمتوسط دخل للفرد يبلغ 3489 دولار شهرياً.

وجاء في صدارة ترتيب دول العالم من حيث متوسط الدخل الشهري سويسرا في المركز الأول بمتوسط يبلغ 6096 دولار، يليها إمارة لوكسمبورغ 5015 دولار شهرياً، وفي المركز الثالث سنغافورا بمتوسط دخل شهري يبلغ 4989 دولار.

وفيما يلي المراكز الـ10 الأعلى في متوسط الدخل الشهري في العالم:

1 – سويسرا

6096 دولار

2- لوكسمبورغ

5015 دولار

3- سنغافورا

4989 دولار

4- أمريكا

4245 دولار

5- أيسلندا

4007 دولار

6- قطر

3982 دولار

7- الدنمارك

3538 دولار

8- الإمارات

3498 دولار

9- هولندا

3494 دولار

10 - أستراليا

3391 دولار

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