عبد الله الفلاسي: إنجازات دبي كبيرة وتشمل جميع مناحي الحياة

المصدر: دبي - البيان

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أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن إنجازات دبي كبيرة ومهمة ومستدامة، وتشمل جميع مناحي الحياة.

وقال: إن النقل المستدام في دبي، أحد أبرز الإنجازات التي تفتخر بها دبي، وغيّرت من خلالها مفهوم النقل الحديث، الذي يخدم سكان دبي وزوراها ويسهل حياتهم.

وأضاف أن مترو دبي واحد من وسائل التنقل المبتكرة التي قدمتها حكومة دبي لتغيير حياة الناس للأفضل، وتسهيل تنقلهم للوصول إلى جميع مناطق المدينة، ويسهم في جعل مدينة دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل.

وأوضح أن مترو دبي من المشاريع الضخمة، التي كان لها تأثير كبير في دعم اقتصاد دبي، وتوفير فرص عمل لآلاف المواطنين.

وتقدم بالتهنئة للقيادة الرشيدة التي خططت ونفذت هذا المشروع المتميز، الذي يحقق يومياً أرقاماً قياسية، والتي أبرزها وصول عدد من استخدمه من الركاب إلى 2 مليار راكب، منذ افتتاحه في 9-9-2009.

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