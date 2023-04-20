استعراض جهود الإمارات في تطوير منظومة خدمات الأرصاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرض وفد أرصاد دولة الإمارات برئاسة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، جهود دولة الإمارات في تطوير منظومة خدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبحرية، وذلك خلال مشاركتهم في أعمال المنتدى الإقليمي رفيع المستوى الذي نظمته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في سنغافورة يوم 18 أبريل الجاري.

وقدم المنتدى منصة استشارية للجمع بين المندوبين الدائمين في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من الاتحادين الإقليميين الثاني والخامس اللذين يضمان شرق آسيا وأستراليا مع الممثلين من القطاعين الخاص والأكاديمي لمناقشة أبرز القضايا والفرص والمبادرات الخاصة بكل إقليم، ورفع مستوى التعاون بين القطاعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لخدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبحرية. كما بحث المشاركون سبل تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية للسنوات المقبلة، وعلى رأسها مبادرة الإنذار المبكر للجميع، وهي إحدى مبادرات الأمم المتحدة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي.

قضايا

وضمن مشاركته في جلسات المنتدى، تطرق الدكتور عبدالله المندوس إلى تجربة المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات في تطوير خدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبحرية، وقدم آراءه واقتراحاته بشأن العديد من القضايا المتعلقة بعلوم الأرصاد الجوية والمناخ.

كما تناولت المناقشات تحديد مجالات الاهتمام المشترك، وفهم الأدوار التكاملية ونقاط القوة للجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، فضلاً عن استكشاف فرص الشراكة الإقليمية، وتعزيز القدرات المشتركة لأصحاب المصلحة للاستفادة من الموارد المتاحة والحفاظ على جودة الخدمات.

وقال الدكتور عبدالله المندوس: «تأتي مشاركة وفد الدولة في هذا المنتدى المهم انطلاقاً من الاهتمام المتواصل الذي يوليه المركز الوطني للأرصاد لتشجيع فرص التعاون وتعزيز آليات الشراكة الإقليمية بين أعضاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بالارتقاء بمستوى خدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبحرية، وذلك من خلال العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي لمواجهة تحديات التغير المناخي والتنمية المستدامة».

ومن جانبه أعرب الدكتور ونجيان تشانغ، الأمين العام المساعد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات في هذا المنتدى، الذي شكل منصة مناسبة لممثلي الدول الأعضاء لتنسيق جهودهم وتوحيد رؤاهم نحو تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وإيجاد شراكات فاعلة لتلبية متطلبات الدول الإقليمية من خدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبحرية، التي تؤدي دوراً حيوياً في تقدم المجتمعات وازدهارها، مؤكداً أهمية المناقشات والتوصيات التي تم التوصل إليها خلال المنتدى في بناء مستقبل آمن ومستدام للمنطقة والعالم.

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