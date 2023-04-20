زكي نسيبة يُكرّم فريق كلية تقنية المعلومات الفائز في مؤتمر الذكاء الاصطناعي

المصدر: العين - البيان

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كرّم معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات في مكتبه بالجامعة صباح أمس فريق كلية تقنية المعلومات الفائز في مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي الذي أقيمت نسخته الافتتاحيةأخيراً في أبوظبي.

وتمكّن 4 طلاب من كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات من إبراز ابتكاراتهم وإبداعاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تُسهم في خدمة المجتمعات في الصعد كافة، وذلك تحت إشراف الدكتور فادي النجار، أستاذ مُشارك في قسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات في كلية تقنية المعلومات بالجامعة، والدكتور زهير طرابلسي، قسم نظم وأمن المعلومات بكلية التقنية بجامعة الإمارات

وأشاد زكي نسيبة بهذه المُشاركة المُتميّزة لفريق كلية تقنية المعلومات والفوز المُستحق، ما يُبرز مكانة الجامعة واستراتيجيتها المُتكاملة في دعم البحث العلمي القائم على الإبداع والابتكار في المجالات التكنولوجية، وتطور المناهج الدراسية المُتميّزة التي توفّرها جامعة الإمارات العربية المتحدة لطلابها وطالباتها تحت إشراف وقيادة نخبة من الهيئة التدريسية المُتخصّصة وتُسهم في تعزيز وإبراز الدور المهم الذي تؤديه جامعة المستقبل في مسيرتها المتواصلة نحو الريادة والتميّز العلمي في المجالات كافة.

وفي ختام اللقاء، أثنى الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات على جهود الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وإعدادهم الجيّد لهذه المُشاركة، وحرصهم على إبراز المستوى التعليمي الرائد الذي تحتضنه جامعة الإمارات وجهودها المتواصلة لدعم وتحفيز طلبتها وطالباتها على التطوّر والتعليم المُستمر ليكونوا على الدوام في الطليعة، متمنياً للهيئة التدريسية والطلبة دوام التوفيق والنجاح في مساعيهم العلمية والعملية كافة.

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