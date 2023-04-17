"مساجد دبي" .. تفرد معماري يبرز جماليات بيوت الله

المصدر: وام

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تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" احتفاءً بشهر رمضان المبارك رحلة إيمانية خالصة لكافة أفراد المجتمع المحلي عبر سلسلة "مساجد دبي: رحلة عبر الزمن والعمارة" التي أطلقتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى قناة الهيئة على موقع "يوتيوب" حيث تضيء فيها على ما تتمتع به مساجد الإمارة من جماليات وتصاميم متنوعة تمزج بين العمارة الكلاسيكية والمعاصرة، وما تمتاز به من أجواء وسكينة خاصة.

وتهدف "دبي للثقافة" من خلال سلسلتها الوثائقية إلى إبراز ثراء وتفرد المشهد المعماري والفني في دبي عبر سرد ما تمتاز به مجموعة من أشهر مساجد الإمارة من تفاصيل معمارية خاصة وتصاميم دقيقة ما يساهم في ترسيخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً لفنون التصميم والإبداع.

وفي أولى حلقات السلسلة قدمت "دبي للثقافة" نظرة خاصة على "الريان" وهو أول مسجد يحصل على تصنيفِ الريادةِ في الطاقةِ والتصميمِ البيئي في العالم وهو التصنيفُ البلاتينيِ الخاص بالمباني الخضراء من المجلسِ الأمريكي للأبنيةِ الخضراء ويعد هذا المسجد جزءاً من "خطةِ دبي الحضريةِ 2040" التي أطلقَها صاحبُ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وشيد "الريان" وسط منطقة حتا التي تمتاز بتاريخها وتنوعها البيئي بتوجيه من معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ "هيئة كهرباء ومياه دبي" ويرسي مبنى المسجد الذي يمتاز بتصميمه المعماري المعاصر معياراً عالمياً جديداً في مجال الاستدامة ويعزز مكانة الإمارات في صدارة الدول الداعمة لممارساتِ الاستدامة البيئية.

وأضاءت الهيئة في الحلقة الثانية على مسجد "السلام" الواقع خلف مول الإمارات في منطقة البرشاء والذي شيد في 2014 على نفقةِ معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس شرطة دبي والأمن العام وتصور مشاهد الحلقة ما يمتاز به المسجد من تنوع في العمارة الإسلامية حيث يضم العديد من التصاميم الأندلسية والعثمانية ويلفت بلونه الانتباه فيما تضفي اللمساتِ الذهبية عليه مظهراً مهيباً حيث بنيت مآذن المسجد على الطراز الفاطمي الذي يمزج بين عناصر العمارة البيزنطية والقبطية.

وتناولت حلقات السلسلة مسجد "جميرا الكبير" الذي يعد أحد الوجهات التاريخية والسياحيةِ في دبي ويتسع لنحو 1500 مصل وتم بناؤه بتوجيهات من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيب الله ثراه" وفتح أبوابه للمصلين في 1979 وأصبح مقصداً لكل من أراد التعرف على الدين الإسلامي ويتميز بتصميمه المستوحى مِن العمارة الفاطمية حيث تبرز فيه عناصر الأسلوب الإسلامي والنقوش التي تعتمد فن الأرابيسك وتتجلى جمالياته في الأبواب المصنوعة من الخشب.

وتبرز الهيئة في الحلقات الوثائقية تفاصيل مسجد "محمد عبدالخالق قرقاش" الواقع في منطقة القوز ويمتاز بكونه يحمل بصمات المهندسة سمية الدباغ التي أبدعت في رسم تصاميمه واستندت فيها إلى العمارة الإسلامية القديمة وأضافت عليها لمساتٍ وتفاصيل حديثة تعكس مفاهيم التصميم العصري إذ تحمل واجهة المسجد المبنية بالحجر الأبيض أشكالاً هندسية بديعة وزخارف تعتمد فن الخط العربي.

ويجسد مسجد "مركز دبي المالي العالمي" بتصميمه الجامع بين الحداثة والكلاسيكية رؤية دبي للمستقبل، حيث يشكل جزءاً من الفلسفة المعماريةِ لمباني مشروعِ "أفينيو جيت" في مركز دبي المالي العالمي وتم اقتباس العديد من العناصر المعمارية السائدة في عمارةِ "بيوت الله" وتقديمها بنظرة معاصرة ومن بينها عنصر المشربية.

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