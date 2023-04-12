كليات التقنية تكرم فريق «شكراً لعطائك» التطوعي

المصدر: دبي - البيان

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احتفاءً بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يعد تخليداً لذكرى قائد عظيم أثرت مآثره خزائن العمل الإنساني في شتى بقاع الأرض، وعهد بمواصلة نهج العطاء والخير الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه دولة الإمارات وشعبها المعطاء؛ لتغدو رائدة في العمل الإنساني على مستوى العالم.. قام مجمع كليات التقنية العليا بدبي بتكريم نائب مدير فريق «شكراً لعطائك» التطوعي التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، الإعلامية منال الجوهري، وذلك على هامش الاحتفالية التي أقيمت أول من أمس، والتي تصادف 19 رمضان من كل عام، تلك المناسبة التي حملت مبادئ زايد وقيمه، والتزمت بالسير على نهجه، وجسدت أفكاره في جميع مواقفها.

من جانبها، قالت الإعلامية منال الجوهري، نائب مدير فريق «شكراً لعطائك» التطوعي: تكريم متميز من جهة علمية مرموقة نثمن مواقفها المتميزة في الجانبين الجامعي والعلمي، وفي مناسبة نجدّد من خلالها تمسُّكنا بالإرث الذي تركه لنا زايد الخير من قيم إنسانية نبيلة وأخلاق رفيعة جعلت محبته باقية في قلوبنا وقلب كل من وصلته أيادي زايد المعطاءة في شتى أنحاء العالم. كما يشكّل هذا اليوم مناسبة للتعبير عن فخرنا بالمبادرات الإنسانية الرائدة التي دأبت دولة الإمارات على إطلاقها، مواصلةً لمسيرة الخير التي بدأها زايد العطاء وتحقيق الأهداف الإنسانية التي رسمها من أجل نشر الأمل والسعادة والعلم والثقافة في كل مكان.

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