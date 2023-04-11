«مآثر زايد الإنسانية».. محاضرة في مركز بن حم الثقافي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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استضاف مركز بن حم الثقافي جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مساء أمس، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، لإلقاء محاضرة بعنوان «الشيخ زايد.. مآثر إنسانية تجاوزت المكان والزمان»، وذلك بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، ونخبة من مديري المؤسسات، والمسؤولين والإعلاميين والضيوف.

وقال جمال بن حويرب خلال محاضرته: «هل تريدون أن أحدثكم عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لمدة ساعات، أو أيام، أو شهور، فكل تلك المدة لن تكفينا لاستذكار المواقف الإنسانية والاستثنائية التي نقشها الوالد المؤسس زايد، طيب الله ثراه، في ذاكرة كل إماراتي ومقيم على هذه الأرض، ليكون نهجاً وسبيلاً تهتدي به الأجيال المتعاقبة لمواصلة دروب الخير والعطاء». وأضاف: «كثيرة هي مآثر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فقد عُرف بعمق إنسانيته، فامتدت أياديه البيضاء إلى كل شعوب العالم المنكوبة لإغاثتها دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق. نعم، يتجدد ذكرنا بالقائد الرمز الذي ترك رصيداً زاخراً للكرامة الإنسانية، التي أعلت مكانة الإنسان، ودفعت به إلى المكانة اللائقة التي أرادها له المولى عزَّ وجل».

وأكد أن 19 من شهر رمضان من كل عام سيبقى تخليداً لذكرى رحيل الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمراراً لنهج العمل الإنساني الذي يجسد القيم السامية والمبادئ النبيلة التي غرسها، طيب الله ثراه.

كما قال الشيخ مسلم بن حم العامري في حديثه لـ«البيان»: «إن يوم زايد للعمل الإنساني من شأنه أن يعزز في مجتمع دولة الإمارات قيم العطاء والتسامح وحب الخير. وليس هذا فحسب، فيوم زايد للعمل الإنساني هو مناسبة نخلّد فيها الذكرى العطرة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونستذكر في هذه المناسبة مسيرة نصف قرن من العطاء». وأضاف: «نعم، لقد أصبحت دولة الإمارات بفضل أياديه البيضاء رمزاً للخير ورائدة للعمل الإنساني، ليس في دولة الإمارات فقط، وإنما في شتى بقاع العالم».

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