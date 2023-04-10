«الشارقة الخيرية» و«القلب الكبير» تواصلان دعم حملة «جسور الخير»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أطلقت جمعية الشارقة الخيرية مساء أمس بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير بالشارقة حملة «جسور الخير» بإكسبو الشارقة، وذلك استكمالاً للحملة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في فبراير الماضي والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية بهدف إرسالها إلى المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا؛ حيث تهدف الحملة إلى جمع 5 آلاف طرد غذائي وصحي.

دعم

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية لـ«البيان» إن الحملة تأتي متزامنة مع يوم زايد للعمل الإنساني وتهدف إلى جمع وتجهيز 5 آلاف طرد غذائي لدعم الأشقاء في تركيا وسوريا من خلال توفير المواد الغذائية والصحية التي تعينهم في تلك الظروف التي يمرون بها – خصوصاً – خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أنه وعلى ضوء دعوة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بتجديد دعم حملة «جسور الخير» من خلال البث المباشر «تيليثون الخيري» عبر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الشارقة لاستقبال تبرعات الجمهور، واستكمالاً لجهود الحملة التي تأتي بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتعاون مع مركز الشارقة للتطوع، فقد تم العمل على تجهيز الطرود بمعرفة متطوعي مركز الشارقة للتطوع، مناشداً كافة أفراد المجتمع إلى المؤازرة والمبادرة إلى دعم الحملة لاستكمال جهودها الإنسانية وإرساء قيمها السامية التي تضمنتها إعلاء لقيمة العمل الإنساني ودوره في دعم الشعوب والمجتمعات المتضررة.

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