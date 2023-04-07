فيديو لعبور محطة الفضاء الدولية سماء الإمارات وعلى متنها النيادي

المصدر: البيان

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صور مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي عبور محطة الفضاء الدولية فوق سماء الإمارات قبل قليل، وتبدو العديد من مكونات المحطة، وبداخلها سبعة رواد فضاء أحدهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

والنيادي أول عربي يُمضي 6 أشهر في الفضاء بعد انطلاقه في 26 فبراير إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ "فالكون 9" المصنّع من شركة "سبايس إكس"، وثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.

وسيكون رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي يسير في الفضاء، وفق ما أعلنه بنفسه، في تغريدة على تويتر.

وكتب النيادي، الموجود حاليا في محطة الفضاء الدولية، على صفحته "اختيارك كأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء إلى جانب رائد فضاء ناسا ستيفن بوين، شرف ومسؤولية كبيرة".

ثم تابع "أنتظر بفارغ الصبر هذه اللحظة التاريخية، التي تدربت عليها بشكل مكثف في مركز جونسون للفضاء"

وقال النيادي، إنه يريد تمثيل بلده الإمارات أحسن تمثيل وكتب "أتطلع إلى تمثيل بلدي ومواصلة الرحلة الاستثنائية التي بدأتها أجيال من رواد الفضاء قبلي".



مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي يصور عبور محطة الفضاء الدولية فوق سماء #الإمارات قبل قليل، وتبدو العديد من مكونات المحطة، وبداخلها سبعة رواد فضاء أحدهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي @AstronomyCenter pic.twitter.com/KRvy8LmiCE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 7, 2023

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