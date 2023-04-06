عبدالله بن زايد يلتقي في تيرانا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في ألبانيا

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة الألبانية تيرانا معالي أولتا جاتشكا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة العمل لسموه إلى ألبانيا - بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيزه في مختلف المجالات.

و تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبلقان بالإضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وألبانيا وتطلع البلدين الصديقين إلى تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبها رحبت معالي أولتا جاتشكا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق معربة عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في القطاعات كافة.

حضر اللقاء سعادة عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة سليمان المزروعي سفير الدولة غير المقيم لدى ألبانيا.

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