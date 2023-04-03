حاكم الشارقة يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات

المصدر: الشارقة - وام

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التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، مساء أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وذلك في هيئة الشارقة للكتاب.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بالحضور، مشيداً بأدوار اتحاد الكتاب والأدباء في دعم الحركة الثقافية وتنمية المجتمع في مختلف الجوانب الخاصة بالفكر والهوية والمعرفة.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الخاصة بأعمال وأنشطة الاتحاد والفعاليات المتنوعة له، وسبل دعم الكُتّاب الإماراتيين والتواصل الثقافي بينهم.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بالاهتمام بالجيل الجديد والناشئ من الكتّاب الإماراتيين ودعمهم لتطوير انتاجهم الأدبي والثقافي، واشراكهم في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظم في الساحة الأدبية مع مختلف الأجيال لصالح تبادل الخبرات وتطوير مستوياتهم.

وأكد سموه أهمية العناية بالمحتوى الخاص بالنشر، والاهتمام به بما يسهم في رقي المجتمع والأفراد وزيادة مخزونهم المعرفي والثقافي.

من جانبهم ثمّن رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، دعم صاحب السمو حاكم الشارقة للاتحاد، واهتمام سموه الدائم به وتوجيهاته المستمرة لدعم تطور وتقدم الاتحاد في كافة المجالات، وتحفيزهم على مزيد من العمل في المجالات الأدبية والثقافية.

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