لجنة في «الوطني» تواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بُعد، أمس، برئاسة محمد عيسى الكشف رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقرر اللجنة، ود. حواء سعيد الضحاك، وسارة محمد فلكناز، وسعيد راشد العابدي، ود. نضال محمد الطنيجي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الردود الواردة من الجهات المعنية بالموضوع الذي تناقشه اللجنة ووفق محاور توفير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاهزية البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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